Si finge cantante sui social per ricattare una ragazza, arrestato

AGI - Si finge un cantante sui social per ottenere foto e video hard da una giovane. Arrestato un 49enne mazarese, dai carabinieri di Mazara del Vallo, in esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di La Spezia. E' accusato di violenza sessuale aggravata continuata e sostituzione di persona aggravata.

Le indagini sono partite presso la procura della Repubblica di La Spezia, dove una coppia di genitori del posto ha presentato denuncia per conto della propria figlia di 21 anni, vittima di un uomo che l'aveva contattata su un social con un profilo falso. Con l'individuazione di un possibile sospettato, le indagini si sono spostate a Mazara del Vallo. Qui i militari, dopo il sequestro e l'analisi di dispositivi informatici dell'arrestato, hanno accertato come avesse intrattenuto contatti informatici con la giovane, all'epoca dei fatti minorenne, dal dicembre 2016 al giugno 2017.

Dopo aver conquistato la sua fiducia fingendosi un noto cantante, il 49enne ha indotto la giovane a farsi trasmettere foto e video che la ritraevano in atteggiamenti compromettenti. In seguito, sotto la minaccia di diffondere tale materiale sul web, l'uomo ha costretto la vittima a compiere in chat ulteriori atti dal contenuto erotico che registrava dal proprio computer. L'uomo è stato condotto nel carcere di Castelvetrano per scontare 4 anni e due mesi di reclusione.