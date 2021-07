Il Papa ricoverato al Gemelli per un intervento chirurgico

AGI - Papa Francesco è stato ricoverato al Policlinico Gemelli per un intervento chirurgico dovuto a una stenosi diverticolare sintomatica al colon.

A operare il Pontefice sarà il professor Sergio Alfieri.

In mattinata, all'Angelus in Piazza San Pietro, Francesco aveva annunciato il prossimo viaggio pastorale a settembre in Ungheria e Slovacchia.

Il Papa sarà a Budapest in occasione della Santa Messa conclusiva del 52esimo Congresso Eucaristico Internazionale. Successivamente, dal 12 al 15 settembre 2021, si recherà in Slovacchia, visitando le città di Bratislava, Prešov, Košice e Šaštin.