Lo stalker 74enne che perseguitava la ex 60enne

AGI - Lo stalker ha 74 anni, la vittima 60. I carabinieri della Stazione di Alcamo hanno arrestato l'anziano con precedenti di polizia, in esecuzione dell'ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal Tribunale di Trapani, per atti persecutori. L'uomo avrebbe minacciato e sottoposto a molestie la donna di 60 anni con la quale in passato aveva avuto una relazione sentimentale.

Lo stalker era stato sottoposto al divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico dal settembre dello scorso anno. Nonostante questo ha continuato a trasgredire gli obblighi recandosi nei luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. Da qui l'aggravamento della misura cautelare: l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.