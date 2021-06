Verso la riapertura delle discoteche entro la prima metà di luglio

AGI - Luglio potrebbe essere il mese di riaperture per le discoteche. È l'auspicio espresso dal sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. "Spero il prima possibile, entro la prima decade di luglio" ha detto in un'intervista a Radio Capital. E poi ha aggiunto a proposito delle università: "Si parla di stadi e di riaperture, io propenderei per garantire la ripresa delle lezioni in presenza negli atenei".

"Non sono preoccupato della riduzione, seppur minima, delle consegne di dosi di vaccino - ha spiegato poi Sileri - ma sono più preoccupato del calo della richiesta di vaccinazioni da metà luglio in poi. Avremo un numero di vaccinazioni giornaliere che progressivamente sarà in calo, secondo me, dal 15-20 di luglio. Quindi, anche se potrebbe esserci un calo delle dosi consegnate, sarà sempre un calo che, nè in maniera assoluta nè in maniera relativa, influenzerà il numero di vaccinazioni giornaliere".

Sì all'eterologa anche sopra i 60 anni

Sul fronte delle vaccinazioni eterologhe, ha continuato poi in un'intervista al Tg5: "Questa mattina ho chiesto alla Direzione generale della prevenzione sanitaria di cercare una soluzione normativa che consenta in maniera inequivocabile e chiara l'utilizzo della vaccinazione eterologa anche al di sopra dei 60 anni. Credo sia giusto dare a tutti - ha spiegato - la possibilità di cambiare tipologia di vaccino, anche se per gli over 60 il vaccino a vettore virale, come AstraZeneca, rimane sicuro e non gravato da quelle complicanze rarissime che si sono invece osservate nei soggetti più giovani".

Mascherine al chiuso almeno fino all'autunno

Infine, per quanto riguarda l'abolizione definitiva delle mascherine, anche al chiuso, ha concluso: "Andando avanti con le vaccinazioni si arriverà progressivamente anche a togliere le mascherine all'interno. Non può essere fornita una data oggi, né può essere fatta a dire il vero una previsione. Aspettiamo almeno l'autunno. Vedremo come saranno i contagi. Una eventuale ripresa dei contagi francamente ci sarà e a quel punto si deciderà quando togliere definitivamente la mascherina".