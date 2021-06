Figliuolo: "Giugno mese di svolta per le vaccinazioni, arrivano 20 milioni di dosi"

AGI - "Giugno è il mese di svolta, daremo la spallata", assicura il commissario per l'emergenza Covid-19, generale Francesco Paolo Figliuolo, e annuncia che questo mese saranno consegnati 20 milioni di dosi.

Figliuolo, partecipando all'inaugurazione dell'hub vaccinale di Confindustria a Roma, ha affermato: "Sono in arrivo 20 milioni di dosi e in queste ore stiamo distribuendo 3 milioni e 400mila dosi di vaccino Pfizer, il carico più grande avuto dall'Italia in un'unica mandata". Figliuolo ha anche detto che "per la fascia 12-15 anni, in tutto oltre due milioni di ragazzi, dobbiamo affidarci ai pediatri di libera scelta"

Per il commissario straordinario "l'Italia quando lavora insieme, vince. Con la vaccinazione possiamo vincere questa emergenza di natura sociale, sanitaria ed economica. Le aziende, le grandi aziende mettono a disposizione spazi e strutture ci sono 2.258 punti vaccinali e se ne potranno aggiungere altri 212 di Confindustria, punti vaccinali aziendali".