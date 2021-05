Covid: 3.351 nuovi casi e 83 morti, il tasso di positività giù all'1,3%

AGI - Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I casi nelle ultime 24 ore sono 3.351, contro i 3.738 di venerdì e soprattutto i 4.717 di sabato scorso. Con 247.330 tamponi, 1.500 meno del giorno precedente, il tasso di positività è comunque in discesa all'1,3%, a fronte del precedente 1,5%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I decessi sono 83, il secondo numero più basso dell'anno (venerdì erano stati 126). Le vittime totali da inizio epidemia sono 126.002.

Sempre in discesa i ricoveri, con le terapie intensive che sono 47 in meno, con 29 ingressi del giorno, mai così pochi nel 2021, e scendono a 1.095.

Giù anche i ricoveri ordinari, 392 in meno, 6.800 in tutto.

La Regione con più casi è la Lombardia (+620), seguita da Sicilia (+385), Campania (+331), Lazio (+307), Puglia (+269) ed Emilia Romagna (+224). Il totale dei contagiati sale a 4.213.055.

I guariti sono 7.569, per un totale di 3.845.087. In calo il numero degli attualmente positivi, 4.304 in meno: i malati ancora attivi sono ora 241.966. Di questi, sono in isolamento domiciliare 234.071 pazienti.