In Italia 3.738 casi e 126 morti. La positività scende all'1,5%

AGI - Prosegue il calo della curva epidemica in Italia. I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 3.738 (contro i 4.147 di ieri). Con 249.911 tamponi, seimila in più rispetto a ieri, il tasso di positività ritorna all'1,5% di due giorni fa dopo l'1,7% di ieri.

In calo i decessi, 126 (ieri 171), per un totale di 125.919 vittime da inizio epidemia.

Ancora in discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 64 in meno (ieri -72) con 41 ingressi del giorno, e scendono a 1.142 totali (a un passo dai 1.128 del 24 ottobre 2020), mentre i ricoveri ordinari calano di 515 unità (ieri -411), e sono 7.192. è quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più contagi odierni è la Lombardia (+661), seguita da Campania (+477), Sicilia (+418), Toscana (+301) e Lazio (+296). I casi totali salgono cosi' a 4.209.707.

I guariti sono 10.534 (ieri 10.808), per un totale di 3.837.518. Sempre in calo il numero degli attualmente positivi, 6.923 in meno (ieri -6.836): i malati ancora attivi sono ora 246.270. Di questi, sono in isolamento domiciliare 237.936 pazienti.