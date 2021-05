Carabiniere ferito alla manifestazione Cobas davanti a Montecitorio

AGI - Tensione e scontri a Roma durante una manifestazione indetta da Cobas a piazza Montecitorio: un carabiniere ferito e otto manifestanti identificati.

Durante il sit-in indetto da S.I. Cobas per discutere della vertenza del Movimento 7 novembre gli animi si sono accesi quando i manifestanti hanno saputo che non avrebbero ottenuto l'incontro con il ministro Orlando.

Si sono allora spostati a via del Corso e lì, nel corso di una carica di alleggerimento, un carabiniere è stato strattonato. Il militare, dopo essere caduto in terra, è stato raggiunto da alcuni manifestanti che gli hanno tolto il casco e poi lo hanno colpito con dei calci in testa. Soccorso, è stato trasportato in caserma per gli accertamenti medici.

Sono almeno 8 le persone identificate tra i manifestanti: tra questi potrebbe esserci anche l'autore del ferimento del carabiniere.

La loro posizione è al vaglio. I carabinieri del Nucleo Informativo e i poliziotti della Digos stanno raccogliendo gli elementi utili alle indagini e visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Nelle prossime ore, secondo quanto si apprende, un'informativa sarà depositata in procura.