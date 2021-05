Pronti 80 punti vaccinali Pfizer per i maturandi del Lazio

AGI - Sono oltre 80 i punti vaccinali contro il Covid-19 nella regione Lazio messi a disposizione per le vaccinazioni degli studenti che devono affrontare l'esame di maturità.

Lo hanno comunicato in una nota gli assessori della Regione Lazio alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria, Alessio D’Amato e al Lavoro, Scuola e Formazione della, Claudio Di Berardino.

Le prenotazioni per le somministrazioni partiranno il 27 maggio tramite il sistema di prenotazione on line (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home), accessibile anche dal portale Salutelazio.it.

Secondo quanto stabilito, verrà inoculato il vaccino Pfizer, raccomandato da Ema e Aifa per le persone con un’età maggiore di 16 anni.

La Regione Lazio ha comunicato che tutti i dirigenti scolastici delle scuole secondarie di II grado, pubbliche, paritarie e private, e i direttori generali e i commissari straordinari delle aziende sanitarie e ospedaliere, dei policlinici Universitari e degli Ircss, sono stati informati.

Le somministrazioni avverranno nei giorni 1, 2 e 3 giugno dalle 8 alle 20. Con la prenotazione del primo appuntamento, sarà fissato in automatico anche il richiamo, che sarà effettuato nello stesso punto vaccinale della prima dose.

La Regione Lazio ricorda, inoltre, che la vaccinazione è libera e volontaria, per la prenotazione è sufficiente avere la tessera sanitaria in corso di validità, dove sono riportati il codice fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico (team) che si trovano sul retro della tessera, e riportarli come indicato sul sito nel corso della prenotazione.

Al termine del ciclo vaccinale, i maturandi che hanno ricevuto entrambe le dosi troveranno nel proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (accessibile con Spid o Cie) il certificato vaccinale con sigillo digitale, come previsto dal DL 52/21.