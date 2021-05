Somministrate a una donna 4 dosi di vaccino, secondo errore in Toscana

AGI Nel giorno della visita ufficiale del commissario straordinario all'emergenza Coronavirus, Francesco Figliuolo emerge un nuovo caso di sovradosaggio di vaccino Pfizer in Toscana.

Quattro dosi invece di una sono state somministrate ad una donna ieri al centro vaccinale Modigliani Forum di Livorno.

A ricevere il sovradosaggio, come spiegano dalla Asl, una donna sessantenne che adesso sarebbe in buone condizioni di salute.

Solo pochi giorni fa, il 9 maggio, un analogo caso a Massa. A riceve 4 dosi di Pfizer, una 23enne. In quel caso la direzione della Asl, che ha avviato un'indagine interna, parlò di una distrazione dell'infermiera.

Per il caso avvenuto ieri l'Asl Toscana Nord Ovest ha immediatamente aperto un'indagine interna. Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe ricevuto 0,3 ml di vaccino Pfizer senza essere diluito e quindi un dosaggio quattro volte superiore al normale.

La paziente è stata immediatamente presa in carico dal personale medico e infermieristico presente nel centro vaccinale e tenuta in osservazione per circa un'ora in modo da verificare che non vi fossero reazioni immediate che potessero metterne a rischio la salute. Poi è stata ricoverata precauzionalmente al pronto soccorso dell'ospedale di Livorno dove comunque la donna non ha manifestato sintomi particolari.

“Sicuramente – ha commentato il commissario straordinario all'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, parlando a Firenze - faremo una verifica su tutto il protocollo ma sono assolutamente convinto che è legato ad errore umano, credo legato al sovraffaticamento, poi si vedrà nel dettaglio, ma le procedure di somministrazione non sono da rivedere”.

“Lo segnaleremo al direttore dell’Asl – ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani - abbiamo organizzato da zero la campagna vaccinale, abbiamo messo su un'organizzazione in 81 hub che ha mobilitato migliaia di persone, quindi affrontiamo questa pandemia con una macchina organizzativa che ha avuto a volte problematicità legate a una scarsa esperienza, analizzeremo il caso e la dinamica ma questo non mette in discussione il lavoro immane svolto negli hub con ordine e razionalità”.

Ma nel frattempo infuria la polemica politica. “Resto basito davanti al secondo caso nel giro di pochi giorni, per altro mi risulta che in Italia si siano verificati solo due casi come questo, ed entrambi in Toscana!” afferma il vicepresidente del Gruppo Forza Italia alla Camera, Stefano Mugnai. “Come è possibile mi domando che accadano errori così gravi?", si è chiesto Mugnai che ha sollecitato il presidente della Regione, Eugenio Giani, e l'assessore alla Sanità, Simone Bezzini, a dare "le dovute spiegazioni".