Scossa di terremoto a Gubbio di magnitudo 4

AGI - La terra trema in Umbria: una scossa di terremoto di magnitudo 4 ad una profondità di 10 chilometri ha avuto per epicentro la zona di Gubbio, in provincia di Perugia. Lo comunica in un tweet l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L'episodio sismico si è verificato alle ore 9,56 di sabato mattina e poco dopo, alle ore 10.07, è stata registrata un'altra scossa di magnitudo 3,1 a nord-est di Gubbio, alla stessa profondità.