Razzo cinese in caduta libera fotografato sui cieli di Roma

AGI - Una scia luminosa, chiaramente visibile nel cielo di Roma. Così appare il secondo stadio del razzo cinese Lunga Marcia 5B, in caduta incontrollata sulla Terra, fotografato questa mattina all'alba dall'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del progetto Virtual Telescope, in un'immagine che combina dieci frame da otto secondi, creando appunto l'effetto scia.

Here it is the #ChineseRocket #LongMarch5B #CZ5B imaged from Rome, where it was clear (cloudy at our remote observatory).

