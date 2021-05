Al via il restyling della Rinascente a Piazza Fiume

AGI - Parte il restyling della Rinascente di Piazza Fiume, l'operazione prevede interventi architetturali sia interni che esterni, per un valore di oltre 37 milioni di euro. Arrivano un ascensore esterno per connettere con piazza che circonda il palazzo alla terrazza del sesto piano, dove sorgerà una food area. Dopo la riqualificazione di via del Tritone e via dei Due Macelli, il contenitore dell'alta moda continua dunque a investire in città. I lavori termineranno ad agosto 2023, la Rinascente ha manifestato interesse per il rifacimento dei marciapiedi di via Aniene, via Salaria e piazza Fiume.

"L'impegno di Rinascente in città si consolida con il progetto di riammodernamento dello store di Piazza Fiume - dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi - che attualmente dà lavoro a 235 persone. Lo spirito degli interventi previsti è quello di fare dello storico negozio, da 60 anni punto di riferimento dei cittadini, un rinnovato polo attrattivo per i visitatori, in armonia con il tessuto urbano locale e nell'ottica di una valorizzazione dell'area anche dal punto di vista architettonico. Un investimento importante in termini di crescita e occupazione, che conferma l'appeal di Roma come Capitale dello sviluppo economico, e un bel segnale di ripartenza e speranza per tutti".

Mentre l'amministratore delegato di Rinascente Pierluigi Cocchini ha aggiunto: "Siamo orgogliosi di poter presentare questo progetto in un periodo tanto complesso. Roma ci ospita da 90 anni e la voglia di investire, migliorarci e migliorarla ci ha sempre guidato. Ne è un esempio la nascita del flagship store in via del Tritone che in pochi anni ha saputo diventare un attore determinante nel centro storico. Ora è il turno dello store di piazza Fiume".