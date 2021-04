Il covid fa 217 morti in Italia. I contagi sono poco più di 13 mila. Il tasso di positività risale al 5,5%

AGI - Sono 13.158 i nuovi casi di contagio al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.817. Sono invece 217 i morti in un giorno (ieri 322) per un totale di 119.238 vittime dall'inizio della pandemia.

I nuovi ingressi registrati nelle ultime 24 ore in terapia intensiva per le complicazioni dovute al Covid-19 sono 114: in totale sono 2.852 i ricoverati in rianimazione, 32 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 239.482 tamponi (ieri ne erano stati effettuati 320.780) e il tasso di positività ai test effettuati sale al 5,49%, in aumento rispetto a ieri quando si era assestato al 4,3%.