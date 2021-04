Salvini sarà processato a Palermo per il caso Open Arms

AGI - Il leader della Lega, Matteo Salvini, è stato rinviato a giudizio nel caso Open Arms. Il processo coimincerà il prossimo 15 settembre davanti alla seconda sezione del tribunale di Palermo.

“La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”. Articolo 52 della Costituzione. Vado a processo per questo, per aver difeso il mio Paese? Ci vado a testa alta, anche a nome vostro. Prima l’Italia. Sempre”, ha commentato Salvini sui suoi profili social.

"Siamo felici - ha scritto su Twitter Open Arms - per tutte le persone che abbiamo tratto in salvo durante la #Missione65 e in tutti questi anni. La verità del #Med è una, siamo in mare per raccontarla".

L'udienza preliminare non deve valutare se sussiste o meno la responsabilita' penale dell'imputato, ma se vi sono elementi sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio e non ci sono elementi per decidere un proscioglimento. E - a quanto si apprende - secondo il gup gli elementi per un proscioglimento non c'erano.