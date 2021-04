AGI - Si conosceranno oggi pomeriggio le nuove valutazioni dell'Ema sul vaccino di AstraZeneca. L'Agenzia europea per i medicinali terrà, in proposito, una conferenza stampa alle ore 16 per comunicare le conclusioni della revisione del Comitato per la valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (Prac) del vaccino Covid-19 di AstraZeneca e i legami con gli eventi tromboembolici verificatisi.

Alla conferenza stampa interverranno, oltre alla direttrice esecutiva Emer Cooke, anche Sabine Straus, presidente del Prac e Peter Arlett, capo del Dipartimento di farmacovigilanza ed epidemiologia.

Il rapporto rischio-beneficio del vaccino AstraZeneca è "ancora ampiamente positivo", ha detto ieri il direttore del Dipartimento per la regolamentazione e pre-qualificazione dell'Oms, Rogerio Paulo Pinto de Sà Gaspar, intervenendo al briefing da Ginevra sul coronavirus. "Non ci sono evidenze per cui è necessario modificare la valutazione rischio-beneficio del vaccino", ha affermato Paulo Pinto de Sà Gaspar.



​"Per ora non c'è un legame tra il vaccino (AstraZeneca, ndr) e le trombosi" che si sono registrate ha detto il direttore del Dipartimento per la regolamentazione e pre-qualificazione dell'Oms, Rogerio Paulo Pinto de Sà Gaspar, intervenendo al briefing da Ginevra sul coronavirus. "Ovviamente - ha aggiunto Paulo Pinto de Sà Gaspar - è in corso una valutazione da parte dei comitati di esperti e degli enti regolatori, che stanno analizzando i dati che arrivano ogni giorno. Aspettiamo un feedback da questi comitati nelle prossime ore, nei prossimi giorni".