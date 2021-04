dieci milioni 700 mila dosi di vaccino contro il Covid somministrate in Italia

AGI - Sono 10.697.459 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia, l'87,1% del totale di quelle consegnate: 12.283.800 (nel dettaglio 8.704.800 Pfizer/BioNTech, 826.600 Moderna e 2.752.400 AstraZeneca).

Le somministrazioni, effettuate in 2037 centri in tutta la Penisola, hanno riguardato 6.363.998 donne e 4.333.461 uomini.

Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 3.351.019. Le dosi - secondo il report del del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria - sono state somministrate a 3.047.701 operatori sanitari, 499.288 unità di personale non sanitario, 566.222 ospiti di strutture residenziali, 3.623.329 over 80, 232.352 unità delle forze armate, 1.043.756 unità di personale scolastico; la voce 'altro' comprende 1.684.811 persone.