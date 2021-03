A Verano Brianza c'è un centro vaccinale chiuso con mille dosi pronte 

AGI - A Verano Brianza ci sono un migliaio di dosi di vaccino in frigorifero e c'è un capiente palazzetto dello sport adibito a centro dove somministrarle, ma è chiuso da sabato pomeriggio perché non ci sono le persone a cui inocularle.

"Dalla Regione non arrivano le liste di persone da vaccinare o ne sono indicate poche, non so quale sia il motivo - spiega all'AGI Samuele Consonni, vicesindaco del Comune in provincia di Monza e Brianza - so solo che noi siamo in grado di fare 700-800 vaccini al giorno. Sabato sono arrivate 160 persone e alle 13 abbiamo chiuso. Domenica avevamo una lista 40 che abbiamo dirottato altrove, non aveva senso, sono numeri che si potrebbero smaltire tranquillamente in un ambulatorio senza portare al centro 4 linee di vaccini, una decina di sanitari del Policlinico di Monza e una quarantina di volontari".

Ats Brianza, contattata per una replica, sostiene che "il centro è chiuso perché sono state completate le liste dei destinatari di AstraZeneca, cioè docenti e operatori sanitari" e assicura che "domani si riparte coi caregiver".

© Comune Verano Brianza

"Noi avevamo chiesto le liste degli ultra 80enni, che ora possono ricevere Astrazeneca come ha comunicato Attilio Fontana in conferenza stampa - dice Consonni - ma Ats ci ha risposto che preferisce mandarli negli ospedali. Una risposta non convincente perché so di tanti over 80 che vengono inviati in strutture non ospedaliere. Tutto questo fa rabbia perché i vaccini qui ci sono. A Verano ci sono circa 650 over 80, facciamo quelli e poi cominciamo coi Comuni limitrofi, almeno non lasciamo ferma la struttura. Che abbiano finito le liste mi lascia perplesso: c'è una marea di persone da vaccinare. La possibilità di andare avanti c'era. Questo blocco non ci voleva non solo dal punto di vista sanitario ma anche da quello dei volontari che sono increduli".

Le dosi di vaccino non 'scadono' e non andranno buttate via perché Astrazeneca si conserva. Domani si riapre? "Per noi è un punto interrogativo perché al momento non abbiamo le liste", commenta Consonni. Il Centro è attivo da tre settimane, ma operativo da una decina di giorni tra la sospensione di Astranezeca per decisione del Governo e questo nuovo blocco. Sono 4538 le persone vaccinate, "all'inizio ero allibito - dice Consonni - c'erano persone che venivano da Vigevano, un'ora e mezza di auto, e, in generale, da altre province. Ultimamente da Comuni limitrofi ma i insegnanti di Verano vaccinati a Verano io non ne conosco, sono finiti tutti altrove".