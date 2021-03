Contagi in crescita: 20.884 nuovi casi e 347 morti, il tasso di positività a 5,9% 

AG - È in netta crescita la curva dell'epidemia in Italia con 20.884 nuovi positivi contro i 17.083. Il tasso di positività è salito al 5,9% (ieri 5,1%) con ventimila tamponi in più, 358.884 (ieri 335.983).

In aumento il numero dei deceduti, 347 (ieri 343), per un totale di 98.635. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

In aumento i ricoveri nelle terapie intensive con +84 (ieri +38), con 222 ingressi del giorno, per un totale di 2.411.

I ricoveri ordinari aumentano di 193 unità (ieri 458 unità), per un totale di 19.763.

La Regione con più casi giornalieri è oggi la Lombardia con più 4.590 nuovi casi di positivi, seguita dalla Campania con (+2.635), dall'Emilia Romagna (+2.456), dal Piemonte (+1.537) e dal Lazio (+1.537).

Il totale dei contagiati sale a 2.976.274. I guariti sono 14.068 (ieri 10.057) per un totale dall'inizio della pandemia di 2.440.218.

Le persone attualmente positive sono registrano un incremento di 6.425 unità (ieri +6.633).

I malati ancora attivi sono 437.421 (ieri 430.996), di cui 415.247 in isolamento domiciliare.