Da giovedì 6 comuni dell'Aquilano in zona rossa 

AGI - In Abruzzo continua ad aumentare la pressione sugli ospedali, di qui la decisione del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, di firmare l'ordinanza n 9 relativa a provvedimenti restrittivi per sei Comuni della provincia dell'Aquila. Da giovedì 25 febbraio a domenica 7 marzo saranno in zona rossa i Comuni di: Ateleta, Pacentro, Campo di Giove, Cansano, Rocca Casale e Ortona dei Marsi.