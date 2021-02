Covid, 13.452 nuovi casi e 232 decessi. Il tasso di positività risale al 5,4%

AGI - Sono 13.452 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in lieve calo rispetto ai 14.931 registrai sabato 2o febbraio. I tamponi sono 250.986, in netta diminuzione rispetto ai 306.078 del giorno precedente. Il tasso di positività sale a 5,4% (il 20 febbraio era al 4,87%).

I decessi del 21 febbraio sono 232, in calo rispetto ai 251 del giorno prima, per un totale di 95.718 vittime dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Ancora in aumento invece le terapie intensive, +31 (il 20 febbraio +4) con 125 nuovi ingressi, e sono 2.094 in tutto. Torna a salire il numero dei ricoveri ordinari, +79 rispetto a ieri per un totale di 17.804. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La Regione con più casi giornalieri è la Lombardia, che conferma la crescita con 2.514 nuovi casi, seguita da Emilia Romagna (+1.852), Campania (+1.658) e Lazio (+1.048). Il totale dei casi in Italia sale a 2.809.246.

I guariti sono 8.946 (il 20 febbraio 12.488), per un totale di 2.324.633. Cresce ancora il numero delle persone attualmente positive, + 4.272 (il 20 febbraio +2.175), che sono ora 388.895 in tutto. Di questi, 368.997 pazienti sono in isolamento domiciliare, 4.162 in più rispetto al 20 febbraio.