L'avvocato di Cutolo: "La moglie avrebbe voluto vederlo l'ultima volta"

AGI – “L'ultima volta che si sono visti è stato 20 giorni fa, ma avevamo chiesto un colloquio straordinario perché avevamo saputo nei giorni scorsi di un improvviso peggioramento”.

L'avvocato di Raffaele Cutolo, Gaetano Aufiero, ha appreso mercoledì sera del decesso dell'anziano boss recluso in regime di 41 bis nel carcere di Parma.

“La signora sta partendo per raggiungerlo – ha spiegato all'AGI l'avvocato Aufiero – perché vorrebbe vederlo almeno da morto, visto che non le è stato concesso di vederlo da vivo per l'ultima volta. Dubito che sarà concessa qualunque forma di cerimonia, ma in ogni caso attenderemo le decisioni del caso e ci regoleremo di conseguenza”.

Immacolata Iacone, che ha sposato in carcere Raffaele Cutolo vive a Ottaviano, con la figlia avuta dall'anziano boss. E a Ottaviano ci sono ancora alcuni familiari dell'ex capo della Nco, che nell'ultimo anno ha visto aggravarsi le sue precarie condizioni di salute.