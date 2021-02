Sileri: "Con 'stop and go' riaprirei tutto a fine febbraio"

AGI - "Con uno stop and go, da fine febbraio si possono riaprire i ristoranti la sera, lasciando le ore 22 come coprifuoco, anche se a me questa parola non piace". Lo ha detto il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri nel corso di 'Porta a porta', sottolineando che si tratta di una sua opinione e che c'è un Comitato tecnico-scientifico che fa le sue valutazioni. A parere di Sileri, "con il progredire dell'immunità, che comunque c'è, e la campagna vaccinale, potrebbero riaprire, sempre con controlli rigidi, cinema, teatri e via dicendo. Controlli la temperatura, una fila sì e una no, i posti sono assegnati...", tenendo anche conto che occorre subito intervenire non appena scatti una variabile nella situazione che lo richieda.

Quanto ai vaccini, "c'e' carenza di dosi in tutta Europa. Per Pfizer e Moderna vi sara' un recupero; per AstraZeneca vi è problema di produzione in Belgio, supereranno il problema nei prossimi mesi e le dosi mancanti verranno consegnate. E' importante ora cercare altre dosi sul mercato, anche il russo Sputnik e quello cinese, l'importante e' cercare vaccini efficaci, sicuri e validati in ambito europeo, il perimetro dev'essere molto rigido", dice Sileri, che aggiunge "è difficile dire quanto tempo ci vorrà per validare" il vaccino russo, "immagino poche settimane", le procedure autorizzative "sono velocizzate".