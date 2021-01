Covid: 15.204 casi in 24 ore, 467 morti, positività sale al 5,1% 

AGI - Sono 15.204 i casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 10.593 di ieri ma con 293.770 tamponi, quasi 37mila in più. Il tasso di positività, che ieri era del 4,1%, passa al 5,1%. In calo invece i decessi, 467 (ieri 541) per un totale di 86.889 vittime da inizio epidemia. Scendono ancora i ricoveri: le terapie intensive sono 20 in meno (ieri -49), 2.352 in tutto, mentre i ricoveri ordinari calano di 194 unità (ieri -69 unità, per un totale di 21.161. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La Regione con più casi giornalieri è il Veneto (+2.385) seguito da Lombardia (+2.293), Lazio (+1.338) e Puglia (+1.233). Il totale dei positivi da inizio epidemia sale a 2.501.147. I guariti nelle 24 ore sono 19.172 (ieri 19.256) per un totale di 1.936.289. Ancora in diminuzione il numero delle persone attualmente positive, 4.448 in meno (ieri -9.213), che sono ora 477.969 in tutto. Di questi, 454.456 sono in isolamento domiciliare (4.234 meno di ieri).