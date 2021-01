Muore dopo esser guarita da Covid, il figlio non regge al dolore 

AGI - Muore l'anziana madre ed il figlio non regge al dolore e anche lui qualche ora dopo passa a miglior vita. Il funerale di una pensionata di Gela di 75 anni e del figlio di 54 sono stati celebrati oggi nella chiesa di San Giacomo. La pensionata ad aprile aveva contratto il Covid -19 ma era guarita. Le conseguenze del virus sono state devastanti per lei. Sabato l'epilogo con il decesso. Uno dei figli non ha retto alla scomparsa della madre ed è stato colpito da infarto. Inutile il tentativo di rianimazione. Questa mattina il funerale dei due a Gela.