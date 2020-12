A Milano la spesa si fa in edicola

AGI - A Milano la spesa si farà in edicola. Questo e altro sarà possibile grazie al lancio del progetto 'Quotidiana', promosso dal gruppo MilanoCard, che ha avviato l'acquisizione di 12 chioschi , che potrebbero salire a 38 tra breve,con l'intenzione di trasformarle in un punto di riferimento per fornire servizi a tutti i cittadini. Il rilancio delle edicole è mutuato dall’analoga esperienza di Parigi.

Il format innovativo consentirà di avere non solo il giornale sotto casa ma anche di effettuare la spesa di tutti i giorni, con oltre 320 referenze alimentari di largo consumo a prezzi competitivi con i principali supermercati. La gestione è realizzata insieme ad alcune delle più importanti realtà del terzo settore milanese (Spazio Aperto e Vestisolidale), dando l’occasione a persone con fragilità di tornare nel mondo del lavoro. L'investimento ammonta a oltre 1 milione di euro nei primi 24 mesi.

Le edicole Quotidiana saranno sottoposte a un lavoro di restyling architettonico: l'obiettivo è di trasformarle in un punto di riferimento per l'intero quartiere, una sorta di supermarket di prossimità che offre grandi marchi accanto a prodotti artigianali, prodotti di parafarmacia, per la casa e cura della persona. In prospettiva si sta lavorando per realizzare presso le edicole un punto di ricarica elettrica per monopattini, auto e moto.

Grazie alla collaborazione con il Consorzio Farsi Prossimo, la rete di Quotidiana rende disponibili diversi servizi socio-assistenziali: dalla fisioterapia a domicilio, al servizio di ricerca badante, dai servizi educativi, alla psicoterapia per tutte le età.

Attraverso la rete Quotidiana le edicole diventano anche forte presidio culturale di quartiere impegnandosi a trasmettere in filodiffusione selezioni musicali e a creare, produrre e diffondere mostre fotografiche e di video-arte di grande valore che saranno distribuite all’esterno di ogni punto vendita in un’apposita area dedicata alla proiezione. Per questa attività il network Quotidiana ha affidato la curatela a Casa Testori che nella programmazione culturale svilupperà collaborazioni con personaggi di rilievo del mondo artistico e permetterà ai numerosi archivi e tesori culturali di farsi conoscere.

Spazio anche ai cortometraggi e alle produzioni cinematografiche create ad hoc grazie alla collaborazione con Cinema Bianchini e al regista Massimiliano Finazzer Flory. Questi contenuti saranno distribuiti tramite QR-Code inserito all’interno della rivista free press “Amica Quotidiana” lo strumento di comunicazione ufficiale del network Quotidiana. Il primo cortometraggio ad essere distribuito sarà “Ali Dorate i giorni del silenzio” realizzato da Flory nei giorni del lockdown tra le statue poste nelle piazze deserte di Milano.