Il tempo migliora in Trentino Alto Adige, ma restano i disagi

AGI - Volge lentamente verso la normalità la situazione legata all'emergenza maltempo in Trentino Alto Adige. Non mancano pero 'i disagi come quelli legati alla viabilità ferroviaria con la linea del Brennero che resta interrotta a seguito di una frana a sud di Bolzano.

Ci sono ancora paesi di montagna isolati, alcune migliaia di utenze sono ancora senza corrente e in alcune zone oggi e domani asili e scuole resteranno chiuse.