Cala ancora il numero dei casi ma l'indice di positività risale oltre 10%

AGI - Scendono oggi i casi nuovi di positività al Covid, 12.756 rispetto ai 14.842 di ieri. E scende anche il numero dei decessi delle ultime 24 ore, sono stati 499 quando ieri erano stati 634, per un totale di 61.739 dall'inizio dell'epidemia. 'Boom' di pazienti guariti o dimessi, altri 39.266 (ieri erano stati 25.497), per un totale di 997.895. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Si riduce il numero degli attuali positivi, -27010, per un totale di 710.515, mentre con i nuovi casi di oggi il totale delle persone colpite da coronavirus è di 1.757.394 unità. Sono stati 118.475 i tamponi processati per il coronavirus nelle ultime 24 ore, oltre 30 mila in meno di ieri. L'indice di positività è cosi' salito al 10,7%, quando ieri era stato del 9,9%.

La regione con più casi è anche oggi il Veneto, con 2.427 contro i 3.145 di ieri, seguito dalla Campania con 1.361 (ieri 1.080) e poi Lazio, con 1.297 (ieri 1.501) e Lombardia 1.233 (ieri 1.656)

Continua a scendere il numero dei malati Covid ricoverati nelle strutture ospedaliere. I ricoveri ordinari delle ultime 24 ore, secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono stati -428 (ieri -443) per un totale di 29.653. In calo anche le terapie intensive, che hanno segnato un -25 (ieri -35) per un totale di 3.320 pazienti. I nuovi ingressi sono stati 152, in calo rispetto a ieri (192). I pazienti in isolamento domiciliare sono 677.542 (-26.557 rispetto a ieri).