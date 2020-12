Cronaca

I​n Italia altri 785 morti ma prosegue il calo della curva

Nuovi casi scendono sotto questa soglia per la prima volta dal 26 ottobre. In calo del rapporto positivi/tamponi pari a 10,62%. Diminuiscono anche i ricoveri in terapia intensiva (-81). Rezza: "Non vuol dire che siamo tranquilli"