È tempo di osare un nuovo modello di sviluppo, esorta il Papa

AGI - Il coraggio di rischiare per creare nuovi modelli di sviluppo, diversi rispetto agli attuali. E' l'invito di Papa Francesco ai giovani di The Economy of Francesco.

"Non possiamo permetterci di continuare a rimandare alcune questioni", ha detto il Pontefice in un videomessaggio, "Questo enorme e improrogabile compito richiede un impegno generoso nell’ambito culturale, nella formazione accademica e nella ricerca scientifica, senza perdersi in mode intellettuali o pose ideologiche – che sono isole –, che ci isolino dalla vita e dalla sofferenza concreta della gente".

"È tempo, cari giovani economisti, imprenditori, lavoratori e dirigenti d’azienda - ha proseguito il Papa - è tempo di osare il rischio di favorire e stimolare modelli di sviluppo, di progresso e di sostenibilità in cui le persone, e specialmente gli esclusi (e tra questi anche sorella terra), cessino di essere – nel migliore dei casi – una presenza meramente nominale, tecnica o funzionale per diventare protagonisti della loro vita come dell’intero tessuto sociale".