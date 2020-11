Campania e Toscana verso zona rossa e altre tre Regioni arancione

In Emilia Romagna, Veneto e Friuli negozi chiusi la domenica e centri storici 'off limits'. A Roma vie dello shopping contingentate nel weekend. Attesa la decisione sulla Campania: potrebbe diventare zona rossa. La procura di Napoli indaga sulla morte del paziente al Cardarelli. Di Maio: "L'esercito al Sud per aiutare la sanità allo stremo"