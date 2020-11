Sgomberata la sede degli "Irriducibili" della Lazio al Tuscolano

AGI - Sgombero della storica sede degli "Irriducibili", la parte più calorosa del tifo della Lazio, a via Amulio, in zona Tuscolana, a Roma. Sul posto, oltre agli agenti del Reparto Mobile, i poliziotti della Digos. Al momento, secondo quanto si apprende, non vi sarebbero tensioni. I locali di via Amulio, secondo quanto si apprende, erano di proprietà dell'Inail e occupati da anni dagli "Irriducibili". Per questo motivo la Polizia di Stato ha eseguito lo sgombero.

Raggi: "Bene lo sgombero"

"Roma ringrazia forze ordine per sequestro sede degli ex Irriducibili in via Amulio: occupavano locali proprietà dell'Inail. Da tempo chiesto sgombero e ora locali sono stati liberati! A Roma non c'è spazio per violenze e prepotenze. Avanti #ATestaAlta per ripristinare legalità". E' il tweet del sindaco Virginia raggi