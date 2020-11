Carlo Conti ricoverato al Careggi di Firenze per Covid

(AGI) - Carlo Conti è ricoverato da alcuni giorni nel reparto di malattie infettive dell'ospedale fiorentino di Careggi. La notizia che si era diffusa in mattinata è stata confermata dalla rai con un comunicato. Era stato lo stesso Conti, nei giorni scorsi, a dare notizia della sua positività.

Il conduttore aveva informato gli ammiratori sui social

Sempre via social il conduttore aveva anche informato i suoi ammiratori della comparsa dei sintomi e dell'aggravarsi delle sue condizioni. Da qui la decisione dei medici di ricoverarlo in ospedale. Le condizioni di Conti, a quanto si apprende, sono oggi buone. Si sta ristabilendo velocemente, ma resta sotto controllo medico e non è stata ancora prevista una data per la dimissione.