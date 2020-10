Nuovi arresti nel clan Casamonica per estorsione e spaccio con metodo mafioso

AGI - Sei persone appartenenti al clan dei Casamonica sono state arrestate questa mattina dalla polizia nel corso dell'operazione 'Carde'. Secondo quanto si apprende, i sei, tutti appartenenti alla famiglia Casamonica-Di Silvio, sono accusati a vario titolo dei reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso, usura, esercizio abusivo dell'attività finanziaria e spaccio di droga.

Il blitz, eseguito dai poliziotti del Servizio Centrale Operativo e dai colleghi della Squadra Mobile di Roma è stato coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia del procuratore aggiunto, laria Calò.

Raggi: "A Roma non c'è spazio per criminalità"

"Grazie a polizia e Dda per il blitz che ha portato all'arresto di sei persone del clan Casamonica. Sono accusati di estorsione aggravata da metodo mafioso, usura, spaccio. Un arrestato coinvolto anche in raid al Roxy bar. A Roma non c'è spazio per criminalità". Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi su Twitter.