Chiude il pronto soccorso di Oristano, fila di ambulanze al cancello

AGI - Ancora emergenza all'ospedale San Martino di Oristano dove, poco prima delle 13, è stato chiuso il pronto soccorso per la presenza di un malato covid. Nel giro di breve tempo davanti al presidio ospedaliero si è formata una fila di una decina di ambulanze bloccate con i malati a bordo. Alcuni mezzi sono in attesa ormai da quasi cinque ore e si è reso necessario persino il cambio di equipaggio. Nessuna comunicazione ufficiale al momento e' stata diramata dall'Assl e non si conoscono le ragioni del mancato dirottamento di ambulanze e malati in altri presidi ospedalieri, come accaduto in precedenza con la chiusura temporanea del pronto soccorso.