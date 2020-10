Salgono a 917 le scuole italiane con almeno un caso di Covid

AGI - Sono salite a 917 le scuole nelle quali è stato segnalato almeno un cosa di Covid-19. A riferirlo è il monitoraggio effettuato da Vittorio Nicoletta, dottorando presso l'Universitè Laval di Quebec City (Canada), e Lorenzo Ruffino, studente di Economics all'Università di Torino e collaboratore di Pagella Politica. Tra queste almeno 87 sono le scuole dove si sono verificati focolai, mentre in altre 81 i ricercatori, attraverso le notizie di stampa, hanno potuto escludere la presenza di focolai.

Sono cioè dei casi singoli con zero contatti positivi. In tutto sarebbero 130 le scuole che hanno preso misure precauzionali, mentre 30 sono quelle in attesa degli esiti del tampone. Il tasso di diffusione del virus nelle scuole sembra in leggera crescita: nei dieci giorni che vanno dal 14 settembre (giorno in cui la stragrande maggioranza delle Regioni ha riaperto gli istituti) al 23 sono state segnalate 429 scuole, mentre negli otto giorni che vanno dal 24 settembre al primo ottobre sono già 472 le scuole che hanno avuto casi di covid-19, una cinquantina in più rispetto al periodo precedente. Al 3 ottobre i casi in eccesso potrebbero superare il centinaio.

In media, dal 14 settembre sono 61 le scuole in cui vengono segnalati casi ogni giorno. La parte del leone la fanno le scuole superiori, che sono il 32,2 per cento del totale delle scuole con Covid, seguite dalle primarie con il 22,1 per cento, dalle scuole dell'infanzia con il 18,1 per cento e dalle scuole medie, con il 15,3 per cento. In tutto, secondo il rilevamento dei due ricercatori, sono 1165 le persone positive segnalate nelle scuole. Nella stragrande maggioranza dei casi - 76,8 per cento del totale - i tratta di studenti mentre gli insegnanti che sono risultati positivi al Covid-19 sono solo l’11,2 per cento.

La Regione con il numero di scuole in cui è segnalato un caso di Covid è la Lombardia con 219 scuole, seguita da Toscana (107), Emilia Romagna(99), Veneto (91), Lazio (77) Piemonte (53), Marche e Sicilia (32) e Campania (31). “Le scuole in Italia - ricorda Vittorio Nicoletta, uno degli autori del monitoraggio - sono circa 65mila, quindi circa 900 scuole con positivi è un numero piccolo a confronto.

Bisogna però ricordare che alcune scuole hanno iniziato il 14/9, ma molte altre il 24/9, quindi è ancora presto per valutare la trasmissione in ambito scolastico. Inoltre, il nostro è uno studio molto parziale e con risorse limitate: urge un monitoraggio ufficiale!”. “Infine ha concluso - anche un singolo caso può portare all'isolamento della classe e alla didattica a distanza: è necessario che questa sia ben organizzata e che le famiglie siano agevolate nelle attività lavorative”.