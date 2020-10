Il Nord Italia flagellato dal maltempo, in Piemonte 11 dispersi

AGI - Articolo aggiornato alle ore 12,45.

Si aggrava il bilancio dei dispersi a causa del maltempo in Piemonte. Al momento sono 11 le persone di cui sono state diramate le ricerche in tutti i presidi di soccorso.

Le zone della regione più colpite sono il Cuneese e la Valsesia, in provincia di Vercelli. Ne dà notizia la regione Piemonte che parla di "situazione estremamente critica, quella che si è venuta a creare nella notte in molte zone del Piemonte".

Al "momento si registrano 10 dispersi nel Cuneese, su cui si stanno facendo verifiche sul versante italiano e Francese". Un altro disperso "si registra nel Vercellese, nel Comune di Varallo Sesia, caduto con la sua auto nel Sesia".

Un albergatore della Valle Gesso, in provincia di Cuneo, ha infatti denunciato il mancato rientro di una comitiva di escursionisti tedeschi partiti alcuni giorni fa per un trekking.

Da programma, questa mattina il gruppo avrebbe dovuto chiamare l'albergatore per essere prelevato alle Terme di Valdieri, in discesa da uno dei rifugi a monte. Al momento le condizioni di forte vento non rendono possibile un sorvolo in elicottero alle alte quote. Le squadre del Soccorso alpino e speleologico piemontese stanno operando, sempre nel Cuneese, alle Terme di Valdieri dove è crollato il ponte che collega le terme con la parte alta dell'abitato. Al momento si stanno evacuando a piedi 7 persone che si trovavano nelle case isolate.

Alcuni vengono trasportati in barella lungo il sentiero pedonale, in condizioni pessime a causa della presenza di fango e detriti dovuti dalle abbondanti piogge. In mattinata la frazione di San Giacomo di Entracque, nel Cuneese, è stata isolata, con una squadra di soccorritori che ha raggiunto il posto per valutare come evacuare gli abitanti.

Sono numerosi i problemi alla viabilità che interessano tutto il territorio del Vercellese, dalle valli fino alla pianura, che in questo momento è oggetto di particolari attenzioni per l’arrivo della piena del Sesia. Nell'elenco stilato dala Provincia di Vercelli, risultano attualmente chiuse la Strada Trossi all'altezza del ponte sull'Elvo, in direzione di Quinto Vercellese; la provinciale 10 Alto Sermenza ,nel tratto tra Rimasco e Rima San Giuseppe, e dunque tutta l'alta Val Sermenza è isolata; la provinciale 594 (che collega Vercelli a Gattinara) sul ponte tra Quinto e Oldenico e ad Albano; la provinciale 61 nel tratto tra Arborio e San Giacomo Vercellese; la provinciale 111 a Ghislarengo; la provinciale 9 a Cravagliana, in località Molino; e la provinciale 105 Doccio - Crevola, già crollata e invasa dalle acque del fiume Sesia.

A Borgosesia il fiume alle 4,30 di oggi ha raggiunto il livello record di 9,67 metri mentre alle 8,30 era a 7,55. Di ora in ora si complica anche la situazione del capoluogo, dove è stato deciso di chiudere il ponte sul Sesia in direzione di Novara, ed è chiusa anche la tangenziale.

In Valle d’Aosta, invece, un vigile del fuoco volontario è morto stanotte sulla strada statale nei presso di Arnad, in Valle d'Aosta, schiacciato da un albero caduto a causa del maltempo che si sta abbattendo su tutta la regione.

L'uomo era impegnato insieme ad altri colleghi a ripulire la strada dai detriti quando la pianta sradicata dal temporale lo ha travolto.

Intanto, la presidenza della Regione informa che sono numerosi gli interventi della Protezione civile. Al momento risultano chiuse la SR 44 a Gaby, per il crollo del ponte sulla regionale e esondazione del torrente Niel, la SR 30 a Ollomont per caduta piante, la SR 2 di Hône per Champorcher, a causa di caduta massi e acqua sulla carreggiata, la SR 36 da Nus a Saint-Barthélemy per caduta piante, la SR 44 a Gressoney –Saint-Jean per esondazione.

È chiusa inoltre la SS 26 al km 56+600 (Comune di Bard) per caduta alberi. Transito vietato anche su alcune strade comunali a Gressoney-Saint-Jean, Cogne, Issogne e Quart. A Pontboset, nella notte sono state evacuate in via precauzionale 9 persone da una struttura ricettiva. Nel corso della notte la Dora Baltea è esondata a Donnas, ma ora le acque sono rientrate nell’alveo fluviale e la situazione è sotto controllo.

Nel video il torrente Vermenagna, a Limone Piemonte, nel Cuneese

Nelle prossime ore, il fronte freddo della perturbazione che sta transitando sul Piemonte si allontanerà verso est determinando un parziale miglioramento delle condizioni meteo. Precipitazioni moderate interesseranno ancora il settore nordoccidentale e settentrionale, a causa della persistenza di flussi umidi meridionali, diminuendo di intensità nel corso della mattinata.

Rovesci sparsi si potranno verificare sul settore orientale, con possibili temporali sull’Appennino al confine con il Genovese. Non è stata risparmiata la Liguria, battuta anche da fortissime raffiche di vento. Anche per questa regione permane l’allerta per il rischio di esondazione di fiumi e torrenti. In giornata il maltempo dovrebbe arrivare a toccare le altre regioni,in particolare al centro, ma tutte hanno già diramato lo stato di massima attenzione.