Un uomo ha sparato alla moglie e si è ucciso a Venaria

AGI - Ha ucciso la compagna di 41 anni a colpi di pistola per strada, quindi si è tolto la vita con la stessa arma all'interno della propria abitazione sparandosi un colpo alla tempia. Autore del gesto, avvenuto poco prima delle 19 a Venaria, alle porte di Torino, un uomo costretto sulla sedia a rotelle. Come ricostruito dai carabinieri, il gesto sarebbe legato alla separazione della coppia, che ha due figli, entrambi da qualche giorno a casa dei nonni materni, dove si era trasferita anche la donna. L'arma utilizzata per l'omicidio-suicidio era detenuta illegalmente.