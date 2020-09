Più di 300 mila casi in Italia dall'inizio della pandemia

AGI - Lieve aumento dei nuovi casi di Covid in Italia: 1.392 oggi, contro i 1.350 di ieri, ma con molti più tamponi: 87.303, quasi 32mila più di ieri. Superata così quota 300mila contagi dall'inizio dell'epidemia: i casi totali sono 300.897. Meno decessi oggi, 14 contro i 17 di ieri, per un totale di 35.738. Netto aumento dei guariti, 967 (ieri erano 352), 219.670 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino giornaliero del ministero della Salute.

A trainare la crescita dei contagi è oggi il Lazio, che fa segnare il suo record di sempre con 238 casi. Seguono Lombardia (182), Campania (156) e Veneto (119). Mentre segnalano vittime nelle 24 ore Lazio (4), Veneto (3), Lombardia (2) e una ciascuna Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Puglia e Sicilia.

Il numero degli attualmente positivi, complice il boom dei guariti, sale di "sole" 410 unità (ieri erano 981), e arriva a 45.489. Ancora in netto aumento i ricoveri in regime ordinario, 129 in più (ieri 110), per un totale di 2.604, mentre le terapie intensive salgono di altre 7 unità (ieri 10), e arrivano a 239. I pazienti in isolamento domiciliare sono 42.646.