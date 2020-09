Le mascherine casalinghe schermano in modo efficace

AGI - La maggior parte delle mascherine casalinghe può svolgere efficacemente la funzione schermante anche in caso di starnuti, tosse o parlato. A questa conclusione sono giunti gli esperti dell'Università dell'Illinois a Urbana-Champaign, che hanno condotto uno studio, pubblicato sulla rivista Extreme Mechanics Letters, per determinare l'efficacia di alcuni tessuti utilizzati nelle maschere fatte in casa. "Le particelle di aerosol - spiega Taher Saif, ingegnere meccanico presso l'Università dell'Illinois a Urbana-Champaign - sono generalmente inferiori ai cinque micrometri e si trovano nell'intervallo di centinaia di nanometri. Durante il parlato, quando si tossisce o si starnutisce, tuttavia, possono essere espulse particelle che raggiungono un millimetro di diametro". L'esperto aggiunge che questi corpuscoli rappresentano una potenziale minaccia, perché potrebbero oltrepassare i tessuti e disperdersi nell'aria.

"Le mascherine poco traspiranti - commenta il ricercatore - oltre ad essere scomode, possono provocare perdite di aria nei contorni del viso, vanificando lo scopo della maschera e fornendo un falso senso di protezione. Volevamo dimostrare che molti tessuti comuni sfruttano il compromesso tra traspirabilità ed efficienza delle goccioline bloccanti, grandi e piccole". Il team ha testato la traspirabilità e la capacità di filtrare particelle di 11 diversi tessuti domestici comuni, come capi d'abbigliamento, tessuti trapuntati, lenzuola e materiale per strofinacci paragonando i dati di ogni materiale alle mascherine chirurgiche e considerando di costruzione, contenuto di fibre, peso, numero di fili, porosità e tasso di assorbimento dell'acqua. Per testare i tessuti, i ricercatori hanno misurato velocità e dimensione delle particelle espulse da un inalatore che simulava tosse e starnuti. "Il rapporto del numero di aerosol e goccioline raccolte con e senza tessuto - aggiunge Saif - ci dava indicazioni sull'efficienza di blocco del materiale".

Secondo i risultati del gruppo di ricerca, le goccioline dell'inalatore possono raggiungere i 17 metri al secondo, tosse, parlato e starnuti provocano emissioni comprese tra 10 e 40 metri al secondo, e tutti i tessuti testati si sono dimostrati efficaci per impedire il passaggio di particelle di dimensioni di 100 nanometri. "Con due o tre strati di tessuto - conclude Saif - anche le sostanze piu' permeabili, come la stoffa delle magliette, possono raggiungere un'efficienza di blocco paragonabile a quella delle mascherine chirurgiche, ma garantiscono una traspirabilità potenzialmente migliore".