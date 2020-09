In fiamme un condominio a Torino. Evacuati i residenti

AGI - I vigili del fuoco di Torino sono intervenuti oggi pomeriggio in via Bricca, a Torino, per l'incendio divampato all'interno di un condominio. Le fiamme si sono sprigionate in un quadro elettrico e in poco tempo il fumo ha invaso il vano scale. Circa una quindicina di abitanti sono stati evacuati con il cestello dell'autoscala, mentre dall'interno altri vigili hanno verificato che non ci fossero persone coinvolte.