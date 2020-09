Lieve crescita per i casi in Italia. Oggi 1.434 nuovi contagi e 14 decessi

AGI - In lieve crescita i casi di Covid-19 in Italia: 1.434 nuovi positivi oggi, contro i 1.370 di ieri, ma anche con più tamponi: 95.990 contro 92.403 di 24 ore fa. Il numero totale dei casi sale a 281.583. I decessi sono in aumento, 14 oggi contro i 10 di ieri, per un totale di 35.577. I guariti sono 471 (ieri 563), e sono 211.272 in tutto.

La regione con più casi è la Lombardia (218), seguita dalla Campania (203) e dal Lazio (175). Solo una regione, la Val d'Aosta, a zero contagi nelle 24 ore. In aumento gli attualmente positivi, 945 in più (ieri 796), per un totale che sale a 34.734. E crescono ancora i ricoveri: quelli in regime ordinario aumentano di 18 unità e arrivano a 1.778, mentre le terapie intensive salgono di altre 7 unità, 150 in tutto. Le persone in isolamento domiciliare sono 32.806, 920 in più di ieri.