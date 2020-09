Alarm Phone: barcone in fuga dalla Libia con 75 persone a bordo è in pericolo nel Mediterraneo​

© (Afp) - Una foto aerea mostra un'imbarcazione che trasportava i migranti bloccati nello Stretto di Gibilterra prima di essere salvata dalla Guardia Civil spagnola e da una Ong. A bordo 157 migranti. Scattata l'8 settembre 2018.

Mentre il numero complessivo di migranti in Europa dal mare è in calo dopo il picco nel 2015, la Spagna ha visto un costante aumento degli arrivi quest'anno e ha superato l'Italia come destinazione preferita per le persone alla disperata ricerca di raggiungere il continente.



Più di 33.000 migranti sono arrivati ​​in Spagna via mare e terra finora quest'anno, e 329 sono morti nel tentativo, secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni. Marcos Moreno / AFP