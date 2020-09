In aumento contagi (e tamponi). Oggi 1.370 casi e 10 decessi  

AGI - In rialzo la curva epidemica in Italia: 1.370 casi oggi, contro i 1.108 di ieri. Ma a fronte di un deciso aumento dei tamponi, 92.403, circa 40mila più di ieri. Il totale sale così a 280.153 casi dall'inizio dell'epidemia. In lieve calo invece il numero dei decessi, 10 oggi contro i 12 di ieri, 35.563 in tutto. I guariti nelle 24 ore sono 563 (ieri 223), per un totale di 210.801. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi giornalieri è la Lombardia (271 contro i 109 di ieri), seguita da Campania (249) e Puglia (143, pesa il focolaio dell'azienda di Polignano con a oggi 78 positivi). In calo il Lazio (129). La Sicilia e' a quota 84, la Sardegna 51. Continuano ad aumentare i ricoveri, ma in maniera più blanda rispetto ai giorni scorsi: tra i 33.789 attualmente positivi (+796 da ieri) sono degenti in regime ordinario 1.760 pazienti (+41), mentre le terapie intensive salgono di solo 1 unità, 143 in tutto. Le persone in isolamento domiciliare sono 31.886 (+754).