AGI - Rissa finita in tragedia questa notte a Colleferro, vicino Roma. Un 21enne è morto a seguito di un violento litigio con più persone. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri della Compagnia di Colleferro che hanno fermato alcune persone. Le posizioni sono al vaglio. Indagini in corso per accertare le responsabilità individuali.