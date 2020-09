Rivolta nel carcere di Benevento, feriti 5 agenti di polizia penitenziaria

In un due lettere, di cui l'AGI è in possesso, danno la loro versione, negata dalla polizia penitenziaria. Al di là delle presunte violenze, sono tanti i dubbi su come siano morte 13 persone, di cui 9 a Modena, 1 a Bologna e 3 a Rieti. Alcuni, come Salvatore Piscitelli, decedute nel trasferimento da un carcere all'altro