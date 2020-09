Due fratelli intossicati da esalazioni di silos di mangime, uno muore l'altro è grave

AGI - Grave incidente sul lavoro stamattina a Cavallermaggiore, località Madonna del Pilone, dove due ragazzi di 22 e 25 anni, per cause ancora da accertare, sono rimasti intossicati in un silos a causa dalle esalazioni tossiche. Il 22enne é deceduto mentre l'altro ferito é stato trasportato in codice rosso dall'elicottero del 118 all'ospedale di Savigliano. Le sue condizioni sono gravi. Le vittime sono i figli del proprietario dell'azienda di Cavallermaggiore. Il silos conteneva mangime per animali.