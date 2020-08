Quest'anno sbarcati in Italia 19.194 migranti, il 41% sono tunisini

AGI - Sono 19.194 i migranti sbarcati sulle coste italiane dall'inizio dell'anno a oggi; nello stesso periodo dell'anno scorso erano stati 5.135, nello stesso periodo di due anni fa 20.077. Sono gli ultimi dati pubblicati online dal ministero dell'Interno: dopo una settimana di sostanziale stasi, gli sbarchi hanno ripreso intensità nel fine settimana e tra giovedì 27 e domenica 30 agosto si sono concentrati 1.625 arrivi.

Secondo quanto dichiarato al momento dell'approdo, il 41% degli sbarcati quest'anno proviene dalla Tunisia, il 16% dal Bangladesh, il 5% dalla Costa d'Avorio.

Dal primo gennaio al 17 agosto, i minori stranieri non accompagnati sbarcati sono stati 1.981, a fronte dei 1.680 dell'intero 2019 e ai 3.536 dell'intero 2018. Al momento, gli immigrati in accoglienza sul territorio nazionale sono 84.557, distribuiti tra hotspot (1.248), centri di accoglienza (59.900) e centri Siproimi, gli ex Sprar (23.409).