Tornano sotto quota mille i nuovi casi di Covid in Italia. Ma con meno tamponi

AGI - Tende decisamente verso il basso, e succede ormai da tre giorni consecutivi, la curva dei contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono 996 i casi nuovi (ieri erano stati 1365) per un totale di 269.214 da inizio pandemia. Sono invece 6 i decessi (ieri erano stati 4) per un totale di 35.483 vittime.

Il crollo dei casi nuovi ha certamente un nesso con il ridotto numero dei tamponi effettuati ieri: 58.518, quando ieri ne erano stati processati 81.723 e due giorni ben 99.108 (cifra record). I pazienti guariti o dimessi sono 207.653 (-883, quando ieri erano stati +312). Aumentano i malati in terapia intensiva: sono 94, +8 rispetto a ieri. Rispetto a ventiquattr'ore fa, inoltre, sono stati fatti circa 23 mila tamponi in meno.

In Lombardia ci sono stati 135 nuovi casi, di cui 20 'debolmente positivi' e 8 a seguito di test sierologico, e 2 morti. In totale, dall'inizio dell'emergenza, si sono superati i 100 mila contagi, mentre i decessi sono 16.865. I tamponi effettuati sono stati 9.866 (totale complessivo: 1.596.833), mentre i guariti/dimessi 10 (totale complessivo: 76.258, di cui 1.286 dimessi e 74.972 guariti). I pazienti in terapia intensiva sono aumentati di 2 unità (22 in totale), mentre i ricoverati di una (195). Ieri, a fronte di 12.863 tamponi, c'erano stati 235 positivi e 3 morti.

Calano lievemente i nuovi positivi nel Lazio. "Su oltre 13 mila tamponi oggi si registrano 148 casi (erano 156 ieri, sempre su circa 13 mila tamponi, ndr) di cui 75 sono a Roma", rende noto l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato, precisando che non è stato registrato alcun decesso nelle ultime 24 ore e che "si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa il 44% del totale) mentre calano i casi con link alla Sardegna (circa il 34%)".

In Emilia Romagna 117 positivi in più rispetto a ieri, di cui 57 asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali - su oltre 6000 tamponi effettuati - e 4 decessi, uno in provincia di Piacenza, uno in quella di Reggio Emilia, uno in quella di Modena e uno in quella di Bologna. Calano a 9 (-2) i pazienti in terapia intensiva, sono 106 quelli ricoverati negli altri reparti Covid (+7 rispetto a ieri). Questi i principali dati sul coronavirus registrati alle 12 di oggi in Emilia Romagna: da inizio epidemia in Regione si sono registrati 31.922 casi di positivita'.I casi attivi, cioe' il numero di malati effettivi, a oggi sono 2.977 (109 in piu' di quelli registrati ieri)