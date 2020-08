Lieve crescita nei contagi: 1462 nuovi casi e 9 decessi

AGI - Crescita contenuta della curva dei contagi da coronavirus in Italia: oggi si registrano 1.462 nuovi casi contro i 1.411 di ieri. Sono dunque 265.409 le persone colpite da Covid-19 dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dal Dipartimento della Protezione civile. I decessi sono 9, rispetto ai 5 di ieri, per un totale delle vittime pari a 35.472.I guariti sono 348 (ieri 225) e adesso sono 206.902 in tutto.

Lieve calo del numero delle persone attualmente positive, 1.103 oggi (ieri 1.179), per un totale di 23.035. Le infezioni in corso sono così suddivise: 1.178 riguardano malati ordinari (+47 rispetto a ieri), 74 quelli ricoverati in terapia intensiva (+7) e 21.783 quelli in isolamento domiciliare. Per il terzo giorno consecutivo è record di tamponi effettuati: 97.065, ieri 94.024 e ieri l'altro 93.529.

I decessi si sono registrati in Lombardia (3), in Veneto (2) e poi in Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Lazio, tutti con un solo caso. Anche oggi nessuna regione ha fatto registrare zero nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore. In testa per numero di positivi nuovi c'è ancora la Lombardia con 316 casi, seguita dalla Campania con 183, dal Lazio con 166 e dall'Emilia Romagna con 164. Stabile il dato riferito alla Sardegna, 55 casi nuovi oggi, rispetto ai 57 di ieri.

"Oggi nel Lazio si registrano 166 casi. Di questi, 87 sono a Roma". Lo rende noto l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato, aggiungendo che nelle ultime 24 ore e' stato registrato anche un decesso e che "si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa il 60%) e in particolar modo con link alla Sardegna (38%)"

Sono 55, invece, i nuovi casi in Sardegna, rilevati nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale. Di questi, 30 si riferiscono al Nord dell'Isola, 13 alla Città Metropolitana di Cagliari, 2 alla provincia di Nuoro e 10 alla zona del Sud Sardegna. Gli attuali positivi sono 622, mentre sono 1.266 in totale quelli già dimessi/guariti. Complessivamente, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 2.022 i casi di positività al Covid-19. Oggi, non è stato comunicato alcun nuovo decesso: le vittime restano 134.

Sono 75 i nuovi positivi registrati da ieri in Veneto. Il dato più significativo del report quotidiano della Regione Veneto sono per le 8.110 persone in isolamento domiciliare, oltre mille persone più di ieri. Si tratta di un aumento massiccio derivante da viaggiatori in arrivo nel veronese. Nessun decesso.